Григорий Явлинский отказался от новых попыток баллотироваться в президенты

Лидер политической партии "Яблоко" Григорий Явлинский не намерен баллотироваться на следующих президентских выборах и призвал соратников по партии "готовить кандидата в президенты".

Явлинский выступил с этим заявлении на заседании партийного бюро. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Явлинский на выборах президента России 18 марта набрал 1,05% голосов и стал пятым в президентской гонке. Об этом сообщило агентство РИА Новости.