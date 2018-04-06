Григорий Явлинский отказался от новых попыток баллотироваться в президенты

Лидер политической партии "Яблоко" Григорий Явлинский не намерен баллотироваться на следующих президентских выборах и призвал соратников по партии "готовить кандидата в президенты".
Явлинский выступил с этим заявлении на заседании партийного бюро. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Явлинский на выборах президента России 18 марта набрал 1,05% голосов и стал пятым в президентской гонке. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
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