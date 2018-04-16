В Якутске пожарные объявили голодовку из-за низких зарплат

Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутии сегодня объявили голодовку. Об этом заявил председатель профсоюза Андрей Холтосунов. Спасатели жалуются на низкую зарплату и дефицит рабочего снаряжения.

За последние полгода, по словам Холтосунова, пожарные выиграли больше 40 судебных исков, но ситуация не изменилась. Самых активных протестующих начали увольнять со службы. В итоге более 50 пожарных решили включиться в голодовку. Пожарные прекратят голодовку только выполнения их требований, заявил Холтосунов порталу News.Ykt.Ru.

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По словам спасателей, в морозы за 50°C им приходится работать в летних перчатках, а служебные машины ремонтировать за свой счет. На двух пожарных в Якутске приходится одна каска, на выездах приходится одалживать снаряжение друг у друга, сообщают протестующие. По их мнению, ответственность за происходящее несет глава противопожарной службы Якутии Николай Иванов.

Замруководителя противопожарной службы Якутии Геннадий Бондарь сегодня днем собрал протестующих пожарных и заявил, что всех снимут с дежурства, если за 10 минут они не напишут расписку в том, что "будут питаться в полном объеме". Сейчас вся смена пожарных снята с дежурства.

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