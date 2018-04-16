​​Мэй ответит в парламенте критикам военных действий в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответит критикам военных действий в Сирии и будет настаивать на том, что решение о проведении авиаударов направлено на предотвращение человеческих страданий и было в национальных интересах Британии. Об этом она заявит в ходе парламентских дебатов, намеченных на сегодня на вторую половину дня.

Тезисы её выступления были распространены британской прессой. Правительство Великобритании готовится к дебатам в палате общин, которые состоятся после пасхальной паузы, в ходе которых премьер-министр особо подчеркнет международную поддержку бомбардировок в Сирии, сообщает газета "Гардиан".

Мэй намерена заявить депутатам: "Позвольте мне быть абсолютно ясной: мы действовали так, потому что это было в наших национальных интересах. В наших национальных интересах предотвращать дальнейшее использование химического оружия в Сирии и поддерживать и защищать глобальный консенсус в отношении того, что это оружие не должно использоваться". Ожидается, что она также скажет: "Мы сделали это, потому что считали, это правильным. И мы не одиноки. Мы широко чувствуем международную поддержку предпринятых нами мер".

Мэй выступит с заявлением для парламентариев в понедельник после обеда. На прошлой неделе она отказалась запросить одобрение депутатов военных действий в Сирии.

Лидер оппозиции в британском парламент Джереми Корбин назвал действия в Сирии "ошибочными". Лидер лейбористов написал в статье в газете "Гардиан", что действия Запада были либо чисто символическими. По его словам, "произошло разрушение пустых зданий, которые полностью неэффективны". Он выразил мнение, что эти удары Великобритании по объектам в Сирии могли предварять более широкие военные действия, которые чреваты безрассудной эскалацией войны и смертями, а также опасностью прямой конфронтации между США и Россией. Корбин попытался привлечь внимание министра иностранных дел, сказав: "Блестящее признание Бориса Джонсона в том, что конфликт будет продолжаться и при нынешнем курсе, и что мирные переговоры будут лишними - это бессовестное отречение от ответственности и нравственности".