США отрицают причастность к обстрелу авиабазы в Сирии

В Пентагоне отвергли причастность к ракетной атаке, которой в ночь на вторник подверглась авиабаза сирийских правительственных сил Шайрат в Хомсе. В настоящее время никакой военной активности США в этом районе нет, заявил представитель американского оборонного ведомства, передает Reuters.

О том, что авиабаза Шайрат в Сирии во вторник подверглась ракетному обстрелу, сообщило сирийское агентство SANA. Кто нанес удар не уточняется. По данным агентства, противовоздушная оборона (ПВО) Сирии перехватила ракеты.

В то же время, как сообщил Интерфаксу российский источник, никаких ночных атак на авиабазу Шайрат не было.

Новостной портал проиранской шиитской группировки "Хезболла" "Аль-Масдар" сообщает, что ракетный удар по авиабазе Шайрат был нанесен израильскими ВВС. Они же по данным издания, атаковали и военный аэродром Думейр близ Дамаска.

Официальный Дамаск эти сведения пока не подтверждает. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.



Именно по авиабазе Шайрат базе в апреле прошлого года военно-морские силы США выпустили более 50 крылатых ракет. Удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на бомбардировку сирийской авиацией города Хан-Шейхун в провинции Идлиб с применением химического оружия. В результате атаки погибли десятки мирных жителей.