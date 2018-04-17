В Новосибирске прошел пикет за отставку врио губернатора Травникова

Около десятка гражданских активистов вышли на согласованный пикет к зданию правительства Новосибирской области. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Пикетчики потребовали отставки главы региона Андрея Травникова и разрыва концессионных соглашений о строительстве автомобильного моста через реку Обь и двух мусоросортировочных заводов с двумя полигонами в пригороде Новосибирска.

"Нас попросту отдают в долговое рабство. И не только нас, но и наших детей и внуков", - заявил одни из организаторов пикета, гражданский активист Олег Викторович. Участники акции обвинили Травникова в невыполнении обещаний. В октябре 2017 он завил, что "мусорная концессия", против которой общественники за год провели несколько митингов, будет расторгнута. Однако соглашение действует до сих пор.

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Из здания областного правительства к пикетчикам никто не вышел. Организаторы акции сообщили, что намерены в ближайшее время объявить о подготовке к общегородскому митингу, на котором будут требовать разрыва концессионных соглашений и отставки главы региона.

Еще одной причиной протеста стало то, что областное правительство объявило конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Победитель получит право в течение 10 лет распоряжаться всем объемом мусора в области. Общественники считают, что конкурсная документация составлена так, что условиям удовлетворяет только компания "ВИС".

Эта же компания выступает операторам по концессионным договорам на строительство моста и мусоросортировочных заводов. "ВИС" связывают с бизнесом братьев Ротенбергов. По документам область гарантирует концессионеру фиксированный доход в течение нескольких десятков лет, в общей сложности около 168 млрд рублей. При этом предполагается, что проезд по мосту будет платным, а коммунальные тарифы за вывоз мусора повысятся. В случае, если прибыль компании от деятельности окажется меньше оговоренной, разница будет компенсирована из бюджета области.

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