Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

Армянские законодатели избрали премьер-министром Сержа Саргсяна, несмотря на протесты, призывающие к "бархатной революции". По мнению оппозиции, революция необходима для сохранения демократии. Парламент 17 апреля проголосовал 76 голосами за при 17 против, чтобы вернуть Саргсяна к власти. Воздержавшихся не было. Это произошло всего через восемь дней после окончания его президентства, когда определенный Саргсяном преемник Армен Саркисян стал президентом на семилетний срок.

Назначение Саргсяна на пост премьер-министра происходило в то время, когда полиция задержала в Ереване по меньшей мере 80 активистов, протестовавших против его утверждения на пост главы правительства. После внесения конституционных изменений пост главы правительства становится более влиятельным, а президенту отводятся церемониальные функции.

Несмотря на предупреждения властей о том, что они подавят беспорядки, сотни демонстрантов заблокировали улицы в центре Еревана 17 апреля. Это произошло через день после того, как десятки протестующих пострадали в результате столкновений с полицией.