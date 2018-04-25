В Красноярске работники колонии избили осужденных перед камерой

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за избиения осужденных сотрудниками колонии №43 в Богучанском районе. Как сообщает сайт Сибирь.Реалии, видеозапись инцидента была опубликована на Youtube 21 апреля. На ней видно, как люди в форме ГУФСИН поочередно заводят в душевую осужденных и бьют их по голове и телу. Запись не очень хорошего качества, однако из отрывков разговоров понятно, что конфликт связан с утренней зарядкой. Большая часть диалогов содержит мат.

В региональном следственном комитете корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщили, что, по предварительной версии, избиение произошло в период с 2012 года по 21 апреля 2018 года, более точно дата и время не установлены. Имена сотрудников, которые применяли к осужденным физическую силу, пока также неизвестны. Дело было возбуждено после публикации видео по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".

В региональном управлении службы исполнения наказаний заявили о проведении внутренней проверки.