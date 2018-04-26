Президент Южной Кореи встретит Ким Чен Ына у демаркационной линии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына у демаркационной линии, разделяющей два государства. Ким Чен Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи. Встреча состоится 27 апреля на границе в 9:30 (время в 2:30 по Праге). Об этом сообщил 26 апреля глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок.

Первые переговоры между двумя лидерами пройдут в Доме мира, к югу от границы в деревне Панмунджом. Южная Корея заявила, что на саммите будут обсуждаться "денуклеаризация Корейского полуострова, установление постоянного мира на Корейском полуострове и развитие межкорейских отношений".

В северокорейскую делегацию также входит сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая в феврале приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. По словам Им Чжон Сока, лидеры двух государств посадят сосну, которая впервые проросла в 1953 году, когда Сеул и Пхеньян подписали соглашение о перемирии по окончанию Корейской войны. На памятной табличке, которая будет установлена рядом с деревом, будут выгравированы слова "Здесь пустили корни Мир и Процветание". Затем состоится обед и церемония прощания.

Саммит - третий после встреч глав Южной и Северной Кореи в 2000 и 2007 годах - будет предшествовать встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая, как ожидается, состоится в следующем месяце или в начале июня. В прошлом году напряженность в регионе обострилась после того, как Северная Корея начала испытания нескольких баллистических ракет и провела ядерное испытание, а Ким и Трамп обменялись угрозами и оскорблениями. Однако в начале этого года Ким начал неожиданную дипломатическую кампанию, которая включала участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

Как отмечает агентство Рейтер, обязательство Северной Кореи по демонтажу ядерного ядерного объекта Пунг-Ри выглядит как большой шаг вперед, но проверка того, произойдет ли это на самом деле, будет делом непростым. Объект состоит из системы туннелей, вырытых под горой Мантап в северо-восточной части Северной Кореи. Некоторые из туннелей, возможно, рухнули, что сделало объект непригодным, как показывают недавние китайские исследования. Ранее Пхеньян сказал, что обещание закрыть ядерный полигон "прозрачно гарантирует решительную приверженность прекращению всех ядерных и ракетных испытаний".