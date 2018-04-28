В Петербурге согласовали акцию за декриминализацию конопли 5 мая

Власти Санкт-Петербурга согласовали акцию за декриминализацию марихуаны "Конопляный марш", намеченную на 5 мая. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил организатор шествия Аркадий Чаплыгин. По его словам, власти предложили перенести мероприятие в другое место, что полностью устроило организаторов.

Цели акции – смягчение законодательства в отношении производителей и потребителей конопли и исключение в отношении них уголовной ответственности.

Один из организаторов шествия заявил интернет-изданию "Лентач", что его согласование может быть связано с намеченной на тот же день акцией Алексея Навального, которую власти города запретили. По мнению Михаила Блазовича, на фоне митинга против Владимира Путина шествие сторонников декриминализации марихуаны "уже не кажется чем-то страшным".