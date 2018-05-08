В Хабаровске арендаторы и продавцы закрытых ТЦ вышли на пикет

В Хабаровске бизнесмены организовали пикет против закрытия торговых центров, остановивших работу после проверки пожарной безопасности. Сегодня на пикет у стадиона "Динамо" вышли больше ста человек, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Из-за решения прокуратуры многие арендаторы торговых точек рискуют стать банкротами, заявили протестующие. Кроме предпринимателей на пикет вышли продавцы с плакатами "Наши семьи – без средств", "Мы хотим жить и работать", "Нет работы – нечем платить кредит", "Живые люди – заложники ситуации". По словам предпринимателя Ольги Бузиной, до закрытия торговый центр 25 лет проработал без сбоев.

​

После трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" в Сибири начались массовые проверки прокуратуры и МЧС. В итоге из-за нарушений мер пожарной безопасности закрыли десятки торгово-развлекательных центров. ​В Хабаровске с апреля закрыли пять торговых площадок.

​По данным газеты "Коммерсантъ", по всей России после проверок МЧС временно закрылись почти треть торговых центров.