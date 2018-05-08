Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Российский футбольный союз за поведение болельщиков во время матча России и Франции 27 марта 2018 года. Сумма штрафа составила 30 тысяч швейцарских франков (около 30 тысяч долларов США).

С жалобой на расистские речовки на матче обратилась организация Fare Network. Она борется c дискриминацией в европейском футболе. Поводом стало заявление фотографа агентства France Press, который отметил, что выкрики болельщиков были адресованы, в частности, футболисту гвинейского происхождения Полю Погбе.

Дисциплинарная комиссия FIFA провела расследование, включая анализ видеодоказательств, и отметила серьезность инцидента. После этого было принято решение о штрафе.

Матч Россия – Франция состоялся в Санкт-Петербурге и завершился победой французов со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что FIFA разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году в случае проявления расизма.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

