Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Российский футбольный союз за поведение болельщиков во время матча России и Франции 27 марта 2018 года. Сумма штрафа составила 30 тысяч швейцарских франков (около 30 тысяч долларов США).
С жалобой на расистские речовки на матче обратилась организация Fare Network. Она борется c дискриминацией в европейском футболе. Поводом стало заявление фотографа агентства France Press, который отметил, что выкрики болельщиков были адресованы, в частности, футболисту гвинейского происхождения Полю Погбе.
Дисциплинарная комиссия FIFA провела расследование, включая анализ видеодоказательств, и отметила серьезность инцидента. После этого было принято решение о штрафе.
Матч Россия – Франция состоялся в Санкт-Петербурге и завершился победой французов со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что FIFA разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году в случае проявления расизма.
Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.
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