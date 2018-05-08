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Задержанных в Египте россиян, возможно, готовят к депортации

Египетский самолет в аэропорту Домодедово (иллюстративное фото)

В Египте 18 задержанных уроженцев Дагестана, среди которых девять детей, по всей вероятности, находятся в депортационной тюрьме одного из аэропортов Каира. По словам источников правозащитного центра "Мемориал", задержанные россияне были там по крайней мере 1 мая. Сотрудники тюрьмы якобы "готовили их к отправке на родину".

Ранее, 28 апреля, после сообщения о задержании уроженцев Дагестана, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к властям Египта с просьбой разобраться с задержанием граждан России.

По данным "Мемориала", власти Египта регулярно проводят подобные репрессивные акции в отношении граждан постсоветских стран. Задержанным не дают доступа к помощи адвокатов и сотрудников консульств.

Об исчезновении в Каире 18 уроженцев Дагестана стало известно в конце апреля – об этом "Мемориалу" и Русской службе Би-би-си сообщил родственник пропавших.

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