В Москве на шествии КПРФ задержаны активисты "Левого блока"

В Москве в среду были задержаны 23 участника движения "Левый блок", которые участвовали в шествии в честь Дня Победы.

В Telegram-канале движения сообщается, что активисты несли плакат с надписью "Это не их победа". На нем были изображены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, сотрудники силовых структур и генерал Андрей Власов, сотрудничавший с нацистской Германией.

По данным "ОВД-Инфо", активисты "Левого блока" перед задержанием присоединились к шествию, которое проводит КПРФ. Организаторы мероприятия заставили активистов свернуть плакаты.

По словам активистки Дарьи Полюдовой, которая оказалась в числе задержанных, полицейские также отобрали у участников акции баннер с надписью "Победили Гитлера – победим и Путина".

Активистов "Левого блока" доставили в отделение полиции "Мещанское". "ОВД-Инфо" также сообщает о задержании еще одного участника шествия КПРФ – активиста Валерия Цатурова, который нес плакат с надписью "За что воевал мой отец 41–45. За беспредел, коррупцию в стране?".