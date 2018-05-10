В Швейцарии добровольно ушел из жизни 104-летний биолог

Австралийский биолог Дэвид Гуделл, которому было 104 года, добровольно закончил свою жизнь в Швейцарии, в городе Базель. Об этом сообщают представители групп, отстаивающих право на эвтаназию и добровольный уход из жизни.

Дэвид Гуделл был объявлен умершим в 12:30 10 мая, сообщил Филипп Нишке, директор организации Exit International. Ранее Гуделл прибыл в Швейцарию, чтобы воспользоваться законом о праве на совершение эвтаназии. В последний путь Гуделла проводил основатель австралийского движения в поддержку права на эту процедуру Exit International Филипп Нишке.

​Ученый, родившийся в Великобритании, утверждал, что размышлял о самоубийстве примерно 20 лет. Однако начал думать об эвтаназии применительно к себе самому после того, как его состояние ухудшилось за последний год. Он жаловался на то, что утратил способность к мобильности, к передвижению, на установленные медицинские ограничения и австралийский закон, запрещающий добровольный уход из жизни. При этом он не страдал никакими заболеваниями.