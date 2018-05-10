В Казахстане прошли антиправительственные акции

Несколько десятков человек задержаны на антиправительственных митингах в Казахстане. Они прошли в крупнейших городах страны – Алма-Ате, Астане и Чимкенте. Манифестанты требовали освобождения политзаключенных.

Казахстанская служба Радио Свобода сообщает о задержании, как минимум, 80 человек. В их числе были и случайные прохожие.

Активисты говорят, что митинги были организованы накануне визита в Казахстан делегации Европарламента. Она должна оценить положение с правами человека в стране. Правозащитники считают, что власти подавляют инакомыслие в стране. Казахстанское руководство считает, что в республике политзаключенных нет.

Организатором акции протеста выступил Мухтар Аблязов, бывший бизнесмен и критик президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 90-х годах Аблязов работал в правительстве. В 2001 году он основал оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана". Однако в марте Генпрокуратура страны признала его экстремистским и запретила деятельность.

В 2002 году суд признал Аблязова виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к 6 годам тюрьмы. В 2003 году его помиловали в обмен на обещание не заниматься политикой. В 2009 году против Аблязова возбудили новое уголовное дело. После этого он бежал из Казахстана. Сейчас Аблязов живет во Франции. Летом 2017 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.