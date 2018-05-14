Компания Facebook приостановила работу 200 приложений

Соцсеть Facebook приостановила работу около 200 приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей, сообщило агентство Reuters.

По словам представителя соцсети Айма Арчибонга, работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта из-за попадания личных данных миллионов пользователей в распоряжение Cambridge Analytica.

4 апреля Facebook признала, что Cambridge Analytica несанкционированно получила личные данные 87 миллионов Facebook-пользователей. Британская компания Cambridge Analytica специализируется на анализе данных и помогала штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании. В 2016 году она собрала данные профилей пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.