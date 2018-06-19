Война, которой не было. Спектакль по дневникам Полины Жеребцовой

Радио Свобода представляет спектакль "Война, которой не было" по дневниковым записям писателя Полины Жеребцовой. Постановка режиссера Семена Серзина идет на Театральной платформе "В центре" (проект Президентского центра Бориса Ельцина). Два тома дневников ("Дневник Жеребцовой Полины" и "Муравей в стеклянной банке" посвящены детским переживаниям автора, пережившей две чеченских войны.

"Это история взросления девочки сквозь призму чеченской войны, о которой не любят вспоминать, – рассказывает Семен Серзин, – О которой вспоминать неудобно, но помнить нужно обязательно. На основе документальных дневников история складывается в дни и годы военного положения мирных людей: их быт, обусловленный непрекращающейся угрозой для жизни, в присутствии смерти, которая приходит без предупреждения. Когда не понятно кто свой, кто чужой. И через все это – жизнь девочки Полины, ее мамы, друзей, которые порой превращаются во врагов, ее первых разочарований в жизни, первой любви и первой ненависти".

Писатель и правозащитник Полина Жеребцова с 2013 года живет в Финляндии. Помимо дневников, в свет вышли сборник ее рассказов "Серебристая нить", автобиографическая повесть "Ослиная порода" и документальный роман "45-я параллель". Неоднократно принимала участие в передачах Радио Свобода.