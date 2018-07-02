Россия в 1/4 и мифология Никольской. Эфир в 19:05

Победа России и поражение признанных грандов, полиция нравов и карнавал на Лубянке, улыбающиеся полицейские и митинги против пенсионной реформы: может ли чемпионат мира изменить матрицу полицейского государства или так и останется в памяти, как пиар-акция Владимира Путина?

Обсуждаем со спортивным обозревателем Сергеем Микуликом, руководителем отдела эксклюзивных новостей Чемпионат.com Иваном Карповым, главным редактором Carnegie.ru Александром Бауновым и корреспонденткой по делам женщин Би-Би-Си, футболисткой Ниной Назаровой.

Эфир программы "Лицом к событию" - в 19:05.

Ведущий - Сергей Добрынин.



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