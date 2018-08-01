"Но вот пришел пьяный..." Сергей Михеев – о погроме в Усть-Абакане

О проблемах цыган нечасто можно услышать по телевизору или прочитать в газетах, а если о них и говорят, то, как правило, используют негативные стереотипы и мифы, имеющие мало общего с действительностью. Практически незамеченным остался и инцидент, произошедший в маленьком городке Усть-Абакан в Хакасии, где в течение последних двадцати лет тихо и мирно жил цыганский табор. Жил до тех пор, пока в мае рядом с цыганскими домами не погиб русский молодой человек по имени Петр. В ходе конфликта Петр получил удар в голову и погиб. По факту гибели молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Практически сразу после случившегося жители табора, а это более 500 человек, были вынуждены покинуть свои дома и бежать из поселка. По словам цыган, по табору стреляли, а в один из дней неизвестные в масках приехали на мотоциклах и разбросали рядом с цыганскими домами похоронные венки. Бежали цыгане кто куда: кто-то несколько дней жил в лесу, кто-то ночевал на трассе у придорожных кафе, кто мог, уехал к родственникам.

Сразу после бегства цыган в таборе начались погромы, продлившиеся пять дней. За это время местные жители разворовали практически все, что можно было унести: мебель, технику, окна, кровлю. Кто-то даже рушил печи и отпиливал отопительные трубы. Соседи пытались сообщить о погромах, однако в полиции им отвечали: ничего не можем сделать, имеется информация, что дома и имущество в них были проданы новым владельцам, а значит, и повода для приезда нет.

Только после того, как местные журналисты обнародовали ужасающие кадры последствий погрома, на место прибыли полицейские и сообщили, что будет проведена проверка обращений граждан. Ни о каком возбуждении уголовного дела по факту разорения целого поселка речи не шло, так как преступными действия местного населения полиция не посчитала. На месте табора теперь круглосуточно дежурит полиция, однако непонятно, зачем: выносить из домов уже нечего. Если опасаются поджога, то почему не приехали, когда их вызывали, ведь теоретически совершить поджог могли и вандалы?

Репортаж корреспондента программы NotaBene (Абакан)

Чтобы разобраться на месте, что же на самом деле произошло, мы поехали в Усть-Абакан, туда, где всего два месяца назад стоял табор. Разгромленный цыганский поселок напоминает о кадрах хроник еврейских погромов прошлого столетия: полуразрушенные дома с выломанными дверьми и разбитыми стеклами, все перевернуто внутри и во дворах. О прежней жизни напоминают лишь стаи собак, бегающих с места на место в поисках еды.

Когда мы начали вытягивать по ниточке у местных, что же там на самом деле случилось, стала складываться несколько иная картина, нежели та, что описывается в большинстве источников. Жители районного центра рассказывают, что цыгане никому и никогда не причиняли вреда, а смерть парня – трагическая случайность, ставшая результатом конфликта, спровоцированного самим погибшим. По словам очевидцев, он явился в табор в сильно нетрезвом состоянии и попытался спровоцировать драку, а когда его толкнули в ответ, упал и разбил себе голову, не удержавшись на ногах. Этому предшествовала спровоцированная им же стычка в местной пивной, улаживать которую пришлось наряду полиции. Петра не стали задерживать, ограничились устным замечанием. Приехав в табор, рядом с которым жил один из его друзей, Петр стал на повышенных тонах разговаривать с его жителями, оскорблять их. Завязалась перепалка, закончившаяся тем, что кто-то из цыган толкнул Петра.

Цыганам некуда деваться, по всей России их никто не ждет

Как было на самом деле и кто виноват, разбираться следствию. Виновный безусловно, должен быть найден и наказан по закону. Однако и те, кто разорил десятки домов ни в чем не повинных людей, должны понести ответственность. Некоторые высказывают предположение: цыгане скрывают убийцу, и если бы его "сдали" сразу, то, возможно, разгрома поселка удалось бы избежать. Нет, не удалось бы, потому что причиной беспорядков стала не гибель человека – люди, громившие табор, не хотели отомстить убийце. Почему после случившегося в администрации поселка не побеспокоились о безопасности цыганского населения, очевидно зная, что смерть русского молодого человека в таборе может спровоцировать месть со стороны местных жителей? Непонятно также, почему правоохранительные органы так халатно отнеслись к сигналам о разграблении цыганских домов, ведь власти фактически покрывают действия мародеров. Полиция отказывается квалифицировать погром как массовые беспорядки, даже как хулиганство, поскольку поступило-де лишь одно заявление по факту кражи, но нет потерпевших. Как сказал нам один из жителей табора: "Мы жили тихо и мирно, но вот пришел пьяный – и разрушил всю нашу жизнь".

Риск оказаться без крыши над головой есть у тысяч цыган, живущих по всей России. И совсем не потому, что кто-то из их общин совершает преступления. Как граждане России они имеют право и на социальную помощь, и на медицинскую, и на образование, но из-за множества предрассудков считается, что цыганам все это не нужно. Гнев и агрессию большинства вызывают простота и наивность цыган, а не кадры уничтоженного вандалами целого поселения или, как было в Туле, разгон ОМОНом пожилых безоружных цыганок, пытавшихся защитить свои дома от сноса. Все это является прямым следствием отсутствия у органов власти желания вникать в проблемы цыган, а следовательно, и реализовывать их права. Именно поэтому, когда местная администрация подает в суд на незаконные постройки, как в Татарстане и Калининграде, дело легко решается в сторону сноса поселка, а когда добиться возбуждения дела по краже пытаются цыгане, как в Усть-Абакане, у следствия находится масса причин, чтобы не искать виновных.

В августе 2017 года в Женеве делегация России отчитывалась о выполнении положений Конвенции ООН о ликвидации расовой дискриминации. В государственном отчете отмечается, что "Россия принимает активное участие в усилиях международных организаций, направленных на реальное улучшение положения цыган, их интеграцию в жизнь современного общества". Несмотря на такие громкие заявления, позитивных примеров улучшения жизни цыган по стране практически нет, случай в Усть-Абакане это очередной раз подтверждает.

На сегодняшний день лишь часть жителей усть-абаканского табора нашла пристанище у родственников в соседнем Красноярске. Около 200 человек попытались обосноваться под Сосновоборском, купив там земельные участки, но не смогли там обосноваться. Никаких преступлений за время пребывания в Сосновоборске цыгане не совершали, никого не беспокоили, о чем заявили представители сосновоборского ОВД, однако местные жители организовали сбор подписей за выселение цыган, назвав в качестве причин "опасение эпидемии болезней" и "образ жизни цыган, опасный для города". Цыганам некуда деваться. В Усть-Абакане их никто не ждет – как, кажется, и повсюду в России.

Сергей Михеев – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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