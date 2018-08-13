Судья в США поддержала "российское расследование" Мюллера

Американский судья в округе Колумбия поддержал специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о так называемом "российском вмешательстве. Судья Дабни Фридрих отказала компании Concord Management and Consulting LLC в просьбе отстранить Мюллера от расследования. Истцы считают, что спецпрокурор Мюллер был незаконно назначен руководителем расследования.

Таким образом, после определения судьи Дабни Фридрих, следствие по делу российской компании Concord, будет продолжено, сообщает Reuters. Судья однозначно определила, что "расследуя деятельность компанииConcord, специальный прокурор не превысил своих полномочий".

Компания Concord - одна из трёх юридических лиц, которые вместе с 13-тью российскими физическими лицами, были обвинены спецпрокурором Мюллером в преступном влиянии на президентскую избирательную кампанию 2016 года. Следствие считает, что российская сторона пыталась усилить позиции Трампа и ослабить позиции его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.