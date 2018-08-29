Заключенный белгородской колонии заявил о ежедневных пытках

Осужденный Дмитрий Рубанов, отбывающий наказание в белгородской исправительной колонии № 7, заявил о ежедневных пытках со стороны сотрудников учреждения.

Подруга Рубанова обратилась в фонд "В защиту прав заключенных" и передала правозащитникам переписку с ним. В ней он рассказывает, что осужденных в ИК № 7 "избивают так, что живого места нет". Происходит это каждый день, в том числе с применением электрошокера.

Позднее в фонде получили заявления о пытках от еще двух заключенных этой же колонии - Максима Друсы и Алексея Куценко. После чего туда был направлен адвокат Евгений Рудычев. Он планировал встретиться с заключенными и сфотографировать их. Однако юриста в колонию не пустили.

В разговоре с изданием "Медиазона" Рудычев сообщил, что ему выдали бумаги, в которых заключенные якобы отказываются с ним встречаться. По словам Рудычева, за свою практику они ни разу не сталкивался с тем, чтобы сразу трое осужденных одновременно отказались от встречи с адвокатом.

"Написаны эти заявления как под копирку, - отметил он. - В переписке со своей девушкой Рубанов говорит о том, что осужденные запуганы начальником и не хотят жаловаться. Эти отказы подтверждают его слова".

После недопуска в колонию Рудычев позвонил на горячую линию ФСИН и подал заявление в местный Следственный комитет.