Женщинам в России разрешат работать водителями грузовиков

Министерство труда России разрешит женщинам работать в хлебопекарном производстве, водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники. Об этом на Евразийском женском форуме заявил глава ведомства Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Для женщин снимут ограничения на работу на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. По словам Топилина, такое решение "расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда". Глава ведомства также заявил о необходимости сократить разницу в заработных платах мужчинам и женщинам.

В настоящий время в список "тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин" входят 456 профессий. Перечень был утвержден в 2000 году.