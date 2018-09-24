В Вашингтоне обсуждают "предстоящую отставку" Розенстайна

Замглавы Минюста Род Розенстайн подал в отставку, объявил в понедельник сотрудник Белого дома, попросивший не называть его имени.

По сообщениям СМИ, Розенстайн, курирующий расследование фактов и обстоятельств вмешательства России в президентские выборы-2016, находится в Белом доме, где, возможно, обсуждает условия своей отставки, информирует "Голос Америки".

Ранее в понедельник издание Axios сообщило, что Розенстайн в устной форме заявил о своей отставке главе аппарата Белого дома генералу Келли.

"Ожидается, что он будет уволен", – сказал источник изданию Axios.

Издание Wall Street Journal сообщило, однако, ссылаясь на лицо, знакомое с обстоятельствами дела, что Розенстайн в отставку не подавал.