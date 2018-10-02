Южная Корея сняла запрет на выход российского судна из порта

Власти Южной Кореи сняли наложенный несколько дней назад запрет на выход российского судна "Севастополь" из порта Пусан. Об этом во вторник сообщил агентству Yonhap представитель МИД Южной Кореи.

По его словам, ведомство провело разбирательство и не нашло никаких нарушений со стороны российского судна, которое теперь в любое время может свободно покинуть южнокорейский порт. Судовладелец уведомлен об этом, сообщают российские агентства.

Власти подчеркнули, что судно не было формально задержано, ему лишь был временно запрещен выход из порта.

Накануне в МИД России вызвали посла Южной Кореи, которому сделали представление в связи с ситуацией вокруг "Севастополя".

Российское судно принадлежит судоходной компании "Гудзон", которая находится под американскими санкциями. Минфин США заявляет, что некоторые российские суда, по всей вероятности, осуществляют в открытом море нелегальную перегрузку очищенных нефтепродуктов северокорейским получателям, что нарушает санкции против КНДР.