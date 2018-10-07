СБУ опубликовала новые данные о бойцах "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой "частной военной корпорации Вагнера", многие из которых воевали на востоке Украины и в Сирии.

В списке, опубликованном на сайте СБУ, 206 имен. Как утверждается, 58 человек из списка погибли в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. 50 имен Служба безопасности Украины уже называла ранее, восемь новых опубликованы в воскресенье.

Служба безопасности Украины называет бойцов "ЧВК Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба (известного также как ГРУ).

СБУ при публикации данных ссылается на свои источники, независимого подтверждения их подлинности нет. Тем не менее, Радио Свобода ранее удалось подтвердить из открытых источников, что по крайней мере часть информации о погибших в Сирии россиянах, которую опубликовала СБУ, соответствует действительности.

Российские власти отрицают существование "ЧВК Вагнера". МИД России признало гибель в бою 7 февраля в Сирии "нескольких" граждан России, которые не являлись военнослужащими. Сегодняшнюю публикацию украинских спецслужб в Москве пока не комментировали.