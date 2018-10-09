Постпред США в ООН Никки Хейли уходит в отставку

Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию со встречи Трампа и Хейли в Овальном кабинете Белого дома.

По данным портала Axios, она обсуждала свой уход с должности еще на прошлой неделе. Американские чиновники, занимающиеся внешней политикой, были шокированы известием о готовящемся увольнении Хейли, которую Reuters называет одним из самых надежных советников главы Белого дома.

В должности посла ООН Хейли выступала в качестве последовательного критика России, КНДР и Ирана. В середине сентября она заявляла, что Москва "грубо нарушает" международные санкции, введенные против Северной Кореи в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. В конце августа она призывала разорвать экономические связи с Ираном, чтобы не сделать его обладателем ядерного оружия и не подпитывать его проекты, направленные, по ее данным, на поддержку терроризма.