В Польше отправленных в отставку судей ВС вернули на работу

Судьи Верховного суда Польши, отправленные три месяца назад в отставку, сегодня, 22 октября, вернулись к исполнению своих обязанностей – в соответствии с решением Европейского суда.

"Жизнь так прекрасна!" – радовалась перед журналистами у входа в здание Верховного суда его председатель Малгожата Герсдорф. Вместе с ней на работу вернулись большинство судей старше 65 лет, которым польское правительство в этом пыталось помешать.

В минувшую пятницу Европейский суд в Люксембурге принял постановление, временно разрешающее судьям исполнять свои обязанности.

С июля 2018 года в Польше действует закон, изменивший критерии, которым должен соответствовать судья Верховного суда. В частности, возраст выхода на пенсию судей снижен до 65 лет. Сохранение должности возможно лишь при согласии президента республики. Посчитав это инструментом политического давления, большинство судей отказалось просить у президента такого разрешения. Противоречия между судьями и руководством страны перешли в конфликт.

24 сентября Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с просьбой рассмотреть изменения в польском законодательстве, позволившие снять с должностей судей Верховного суда. В пятницу, 19 октября, Европейский суд указал правительству Польши на необходимость вернуть судей на работу до завершения рассмотрения их дела.

Правящая партия "Право и справедливость" часто выражает свое недовольство работой польской судебной системы. Главные обвинения – отсутствие беспристрастности в ведении политизированных дел, играющее в пользу противников правительства. Оппозиция и органы ЕС не согласны с этой точкой зрения. Они считают, что "Право и справедливость" своими действиями нарушает независимость польских судов.