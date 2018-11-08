11 человек пострадали при стрельбе в баре в пригороде Лос-Анджелеса 

Как минимум одиннадцать человек, включая помощника шерифа, пострадали при стрельбе в баре в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

Стрельба была открыт в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс около 23:20 по местному времени (утром в четверг по Москве). Один из полицейских сообщил Los Angeles Times, что стрелок сделал не менее 30 выстрелов. Он бросал в баре дымовые гранаты, рассказал каналу ABC7 один из очевидцев.

Сайт бара сообщает, что по средам в нём проходят ночи музыки кантри для учащихся колледжей. В здании могли находиться несколько сотен человек, сообщил представитель шерифа.

На месте происшествия работают агенты ФБР и Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия.

Представители шерифа округа Вентура, где находится город, заявили на пресс-брифинге, что не могут подтвердить, что нападавший был задержан.