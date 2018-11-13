Опрос социологов: 24% россиян не пользуются интернетом

Почти четверть жителей России (24 процента) никогда не пользовались интернетом. При этом, по данным социологов "Левада-центра", за три года их число снизилось. Так, в 2015 году о том, что не заходят в интернет, заявляли 30 процентов опрошенных.

Согласно опубликованному 13 ноября опросу, большинство жителей России (76 процентов) старше 18 лет являются постоянными интернет-пользователями. 57 процентов россиян выходят в интернет ежедневно.

Среди молодежи ежедневно пользуются интернетом 90 процентов респондентов, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. Среди тех, кто старше 55 лет каждый день выходят во всемирную сеть – 25 процентов. Три года назад таковых было всего 9 процентов.

Опрос проводился в октябре.

Ранее в марте международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group опубликовала исследование, согласно которому в 2017 году число россиян, кто посчитал бы исчезновение интернета "катастрофой", достигло 65 процентов.

При этом, по данным международной правозащитной организации "Агора", в 2017 году в России зафиксировано более ста тысяч фактов ограничения свободы интернета и почти полторы тысячи случаев уголовного преследования за онлайн-активность.