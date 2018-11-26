В ОАЭ помиловали приговоренного к пожизненному сроку британца

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян помиловал британского ученого Мэттью Хеджеса, приговоренного на прошлой неделе к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации издания, освобождение ученого произошло благодаря вмешательству министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

написал в твиттере глава британского МИД.

Власти ОАЭ заявили, что помиловали Хеджеса после обращения его семьи и учитывая "исторические отношения" между двумя странами. В то же время на пресс-конференции в понедельник они продолжали настаивать на обвинениях Хеджеса в шпионаже и продемонстрировали видеозапись, на которой, он якобы признался, что пытался получить доступ к секретным данным, в том числе о закупках вооружения ОАЭ.

Аспирант Мэттью Хеджес собирал материалы для диссертации, которая посвящена политике безопасности Объединенных Арабских Эмиратов после событий "арабской весны". 5 мая британца задержали в аэропорту – он должен был лететь на родину после командировки. До этого Хеджес находился под стражей в течение почти полугода по обвинению в шпионаже, но был освобожден под залог. Пожизненный приговор был вынесен Мэттью Хеджесу на прошлой неделе. При этом само заседание длилось 5 минут, и у подсудимого не было адвоката, сообщал телеканалCNN .