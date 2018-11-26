"В лучах солнца" - фильм Виталия Манского о КНДР. Показ в 23:00

Документальный фильм Виталия Манского "В лучах солнца" снимался в Северной Корее и рассказывает о восьмилетней девочке, живущей в Пхеньяне, которая должна вступить в детский союз в государственный праздник День Солнца.

Сценарий фильма был написан северокорейской стороной. Весь отснятый материал Манский должен был сдавать на проверку, однако оператор Александра Иванова снимала камерой с двумя картами памяти, и благодаря этому удалось сохранить материал, не подвергшийся в Северной Корее цензуре.

В России картину ждала непростая судьба, множество кинотеатров отказались брать фильм в прокат. Режиссер полагал, что причиной тому – реакция российских властей на требования северокорейской стороны, которая оказалась недовольна конечным результатом.

В 2017 году Манский получил за фильм премию "Ника" и, выступая на церемонии награждения, заявил:

"Меня спрашивают часто – все-таки я был в Северной Корее: они похожи на нас, на Россию сегодняшнюю? И я отвечаю – нет, не похожи. Да, действительно, в Северной Корее абсолютно нет свободы, вообще смысла жизни. Да, мы еще не такие. Но они все в Северной Корее – им эта страна досталась, они родились в ней, приняли ее такой, они ее не могут изменить. А мы-то, друзья мои, нашу страну сами просрали, понимаете? Никто за нас это не сделал. И поэтому мы, конечно, не такие, как Северная Корея. Мы значительно хуже".

Значительная часть выступления Манского, как и некоторых других людей, была вырезана из телеверсии каналом НТВ.