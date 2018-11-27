Преследование ещё двух журналистов по "делу БЕЛТА" прекращено

В Белоруссии прекратили уголовные дела против редактора Tut.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой по делу о незаконном доступе к платным материалам государственного информационного агентства БЕЛТА. Об этом сообщает Tut.by.

Ранее дела в отношении журналистов переквалифицировали с уголовных на административные. Коровенкова и Бобоед выплатили штрафы в размере около 23 тысяч рублей.

На прошлой неделе было прекращено уголовное преследование двух других фигурантов "дела БЕЛТА" - журналиста Deutsche Welle Павла Быковского и редактора Realt.by Владислава Кулецкого.

Всего по делу проходили 15 человек. Среди обвиняемых — главный редактор Tut.by Марина Золотова. Ей 22 ноября предъявили обвинение в бездействии должностного лица. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

7 августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY в Минске прошли обыски. Они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день были задержаны, а позже арестованы несколько журналистов. Через несколько дней их отпустили. Международные и белорусские правозащитные организации назвали действия правоохранительных органов нарушающими свободу слова.