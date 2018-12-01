Путин и Меркель встретились на саммите "Большой двадцатки"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу в Буэнос-Айресе провели переговоры за рабочим завтраком.

В переговорах участвовали члены делегаций. Журналисты на встрече не присутствовали, и пока неизвестно, о чем говорили лидеры двух стран. Меркель ранее заявляла, что обязательно поговорит с Путиным о захвате Россией трёх украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море.

На субботу планировалась и встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Однако Трамп отменил её из-за захвата украинских кораблей.

Страны "Большой семёрки", в которую входят, помимо прочих, США и Германия, призвали накануне Россию освободить арестованных моряков.

В связи с инцидентом в Чёрном море со стороны ряда стран и политиков вновь звучит критика строящегося газопровода "Северный поток – 2", который должен по дну Балтийского моря связать Россию и Германию. Польша, в частности, утверждает, что Россия может в будущем использовать силу под предлогом защиты газопровода. Проект критикуют также США и Украина. Глава МИД Германии Хайко Маас в ответ на критику заявил, что от отмены проекта никто не выиграет.

Накануне МИД Германии опубликовал документ, названный "Пять пунктов для мира на Украине". В нём говорится о необходимости выполнить минские соглашения, усилить роль наблюдателей ОБСЕ, ввести в район конфликта в Донбассе миротворцев, поддержать реформы на Украине, а также отрицается возможность признания аннексии Россией Крыма.

На саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, в рамках которого прошла встреча Путина и Меркель, российский президент встретится ещё, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и японским премьером Синдзо Абэ.