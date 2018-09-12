В 17 лет девушка поступила в профессиональный лицей в Перми, но через пару лет бросила учебу – у них с гражданским мужем родился сын. Молодая семья снимала комнату в коммунальной квартире, но с появлением ребенка денег на оплату аренды не хватало. Семья Оксаны переехала к ее сводной сестре, но вскоре Оксана узнала, что родственница серьезно больна. Больше идти было некуда, поэтому девушка начала звонить чиновникам и требовать предоставить жилье вне очереди.

Все это время она была прописана в квартире в одном из сел под Пермью. На 24 метрах, отапливаемых дровяной печью, кроме Оксаны были зарегистрированы ее братья. В 2012-м, когда там жил старший из них, чиновники Пермского района составили акт о том, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. Но для признания его непригодным для жизни они попросили дополнительное заключение, которое девушке нужно было заказать за свой счет. Об этом говорится в карточке приема в феврале 2013-го – Оксана тогда пришла к заместителю представителя президента в Приволжском округе Алексею Сухову, который после приема распорядился, чтобы краевые чиновники выделили квартиры девушке и ее братьям осенью 2013 года.