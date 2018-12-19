В Хакасии прокуратура извинилась перед активисткой

В Хакасии прокуратура принесла извинения за незаконное уголовное преследование активистке Лидии Баиновой. Письмо заместителя прокурора опубликовал в Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Баинову, которая защищает права коренных народов и занимается популяризацией местной культуры, обвиняли в призывах к насилию в отношении русских из-за поста в социальной сети.

Дело в отношении Баиновой было заведено в июле. Активистка опубликовала запись, в которой высказалась о притеснении хакасского народа. ФСБ посчитала текст поста экстремистским. В августе Баинову внесли в список экстремистов. Ей заблокировали счет в банке и запретили пользоваться банковской картой. Свою вину Баинова не признает и считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность.

В августе Баинову внесли в список экстремистов. Ей заблокировали счет в банке и запретили пользоваться банковской картой. 7 ноября ее исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. Дело закрыли 26 ноября.