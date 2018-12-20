В МИД Германии обеспокоены выводом военных США из Сирии

Вывод воинского контингента США из Сирии негативно скажется на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что решение Белого дома вызывает удивление у властей ФРГ. Глава германского МИДа подчеркнул, что позиции исламистов в Сирии серьёзно ослаблены. Однако, по словам министра, достигнутые успехи теперь под угрозой.

Ранее в правительстве Франции заявили, что не намерены выводить собственный военный контингент из Сирии. Об этом в эфире телеканала Cnews рассказала министр по европейским делам Натали Луазо. Ссылаясь на недавний теракт в Страсбурге, в результате которого погибли пять человек, министр сказала, что "борьба против терроризма не закончилась". Обеспокоенность ситуацией высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

О выводе воинского контингента из Сирии в среду объявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Вашингтон планирует вывести войска в срок от 60 до 100 дней. В регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат. В видеообращении, посвящённом грядущему выводу войск, президент США Дональд Трамп заявил, что военные международной коалиции победили в борьбе с "Исламским государством".

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции.