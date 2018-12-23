В Англии отпущены из полиции двое подозреваемых в запуске дронов

Британская полиция освободила двух человек, задержанных в связи с расследованием дела о дронах в районе аэропорта Гатвик близ Лондона. С задержанных 21 декабря мужчины и женщины сняты все подозрения, заявила полиция графства Сассекс. "Оба в полной степени взаимодействовали" с правоохранительными органами при изучении обстоятельств инцидента, говорится в заявлении полиции.

Правоохранители продолжают розыск людей, причастных к запуску дрона, который привёл к серьёзному сбою в работе аэропорта. Администрация аэропорта Гатвик – второго по загруженности в Великобритании – предложила награду в 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет арестовать нарушителей.

Работа аэропорта, расположенного в 46 километрах от Лондона, была парализована 19 декабря, после того как наземные службы зафиксировали над лётным полем два беспилотника. Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись ещё несколько раз до вечера 21 декабря. Сбой в преддверии Рождества по григорианскому календарю затронул 140 тысяч авиапассажиров. Около тысячи рейсов были вынуждены направиться в другие аэропорты или были отменены.