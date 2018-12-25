Мэр Клинцов возместит расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы в Брянской области Олег Шкуратов пообещал полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников местной администрации в Турцию по линии благотворительного фонда. Об этом он сообщил накануне на совещании у губернатора области.

Сам глава региона Александр Богомаз назвал действия Шкуратова, дочь которого тоже ездила в Турцию, некорректными. Должность каждого чиновника – "это не привилегия, а трудная работа", заявил губернатор и в очередной раз пообещал принять "меры по участникам этой ситуации".

Ранее стало известно, что в марте 2018 года в турецком городе Демре побывали 50 детей из города Клинцы. Поездку оплачивал Благотворительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями имени Андрея Карлова. Как утверждало издание "Клинцы.Инфо", у большинства детей, отобранных для поездки, родители работают в городской администрации или в местных правоохранительных органах, тогда как изначально в Турцию должны были отправить детей, имеющих проблемы со здоровьем и "находящихся в тяжёлой жизненной ситуации".

Позже Шкуратов, который в прошлом году задекларировал доход почти в 67 миллионов рублей, рассказал, что в поездку "решили отправить в первую очередь тех, кто добился определённых успехов в учёбе, спорте и общественной деятельности" и что его дочь – победитель соревнований по прыжкам в длину. Шкуратов пообещал, что в 2019 году отбор детей для поездки в Турцию проведут "более тщательно".