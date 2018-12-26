Полиция Екатеринбурга не нашла гей-пропаганды в детских рисунках

Полиция Екатеринбурга не нашла признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в организованной школой выставке детских плакатов на тему толерантности. В возбуждении административного дела отказано из-за отсутствия состава правонарушения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления МВД.

В конце ноября полиция Екатеринбурга изъяла для проверки все 17 плакатов, нарисованных учениками школы №115 на тему толерантности.

В конкурсе, как писали местные СМИ, участвовали ученики 5–11-х классов. Так, одна из учениц подготовила плакат с надписью "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны" и изобразила фигуры двух женщин, двух мужчин и мужчины с женщиной. Ещё около десяти плакатов были с изображением радуги – символа ЛГБТ-сообщества.

В городском департаменте образования тогда заявили, что "в рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга – символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей".

В 2013 году в России был принят закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма среди подростков. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.