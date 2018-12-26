Центризбирком подвел итоги объявленного председателем комиссии Эллой Памфиловой конкурса на новое название для ящика для голосования. По словам Памфиловой, итоговый вариант названия остался неизменным.

Всего на конкурс поступили 130 заявок, цитирует главу ЦИК “Российская газета”. Среди предложений Памфилова упомянула “гласнар” (глас народа), “избирбокс”, “депо бюллетений”, “ларь” и "элпам" (Элла Памфилова).

Новое название для ящика для голосования Памфилова предложила придумать в октябре на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы. "Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" - все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные”, — сказала она.

Победителю конкурса Памфилова обещала перечислить 77 тысяч рублей из своей зарплаты. Вместо этого она перевела 70 тысяч на благотворительность.