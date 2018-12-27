Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя президента в Сахалинской области Виталия Гулия, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова. Уголовное дело было возбуждено в связи с выходом в свет книги Гулия, в которой следствие нашло признаки возбуждения ненависти и вражды.

По словам Хасавова, он и его подзащитный получили постановление о прекращении уголовного дела, которое было подписано накануне. Гулий, как и его адвокат, согласились с прекращением уголовного преследования. На каком основании Следственный комитет прекратил дело, не уточняется.

17 декабря 2015 в отношении Гулия было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Поводом стала глава "Евреи во власти" из его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Свою вину Гулий не признавал и настаивал на прекращении уголовного преследования.

Виталий Гулий был назначен полномочным представителем президента России в Сахалинской области в 1991 году. С 1993 года работал в администрации Бориса Ельцина, а в начале 2000-х занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.