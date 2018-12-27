Обыски в сети алкомаркетов "Красное & Белое". Что известно

Правоохранительные органы провели обыски в крупнейшей алкогольной торговой сети России – компании "Красное & Белое". Ее заподозрили в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Что произошло

Обыски начались накануне утром и продолжались весь день. Они проходили на складах и в офисе "Красное & Белое" в Москве и Челябинске. Сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа изъяли документацию на товар и компьютеры. Работа компании "полностью парализована", заявляли в среду представители "Красного & Белого". В четверг стало известно, что правоохранительные органы не нашли контрафактный алкоголь, а в управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области заявили об отсутствии каких-либо долгов со стороны компании "Красное & Белое".

Причины

Начальник челябинского управления ФНС Михаил Бирюк сообщил, что проверки проходили из-за задолженности дочерней ООО "Абсолют" – дочерней компании алкогольного ретейлера. Летом ее привлекли к ответственности по обвинению в неуплате налогов на сумму почти в два миллиарда рублей. Компания оспорила решение, однако погасила долги, заявили в ФНС. В связи с этим Бирюк не смог объяснить причины обысков в "Красном & Белом" и отказался от дальнейших комментариев. В числе других возможных причин СМИ называют действия конкурентов "Красного & Белого", а также расследование уголовного дела о продаже через магазины компании похищенного алкоголя. Подтверждения этой информации нет.

Последствия

В четверг, 27 декабря, магазины, офисы и склады "Красного & Белого" работают в штатном режиме, однако за день обысков компания могла потерять до 100 миллионов рублей выручки, заявил РБК генеральный директор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Компания "Красное & Белое" появилась в 2006 году и сейчас является крупнейшим российским алкогольным ретейлером. Владелец компании Сергей Студенников занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов. Он также входит в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg. Сама компания в этом году вошла в десятку самых быстрорастущих компаний по версии РБК: у "Красного & Белого" семь тысяч магазинов более чем в 50 регионах страны.