В Петербурге активистку отпустили из полиции после двух суток ареста

В Санкт-Петербурге активистку Шахназ Шитик отпустили из полиции после двух суток ареста. На неё составили административный протокол о мелком хулиганстве и обязали явиться в суд. Об этом сообщает "Медиазона".

Активистку задержали 25 декабря в офисе партии "Яблоко". Там проходила встреча обманутых дольщиков с лидером инициативы "Бездомный дольщик" Александром Головко, которого питерские оппозиционеры считают провокатором. Он и вызвал полицию из-за словесного конфликта с Шитик.

Приехавшие в офис полицейские задержали активистку, сорвав с неё верхнюю одежду и повредив руку, после чего доставили в 78-й отдел полиции. Там, по словам правозащитников, Шитик избили пятеро полицейских. Врачи диагностировали у неё ушиб позвоночника и наложили лангет от запястья до предплечья.

В сентябре на митинге против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге Шахназ Шитик получила от сотрудников ОМОН травму грудной клетки, а неизвестный распылил ей в лицо газовый баллон. Динар Идрисов считает, что правоохранители выслеживали Шитик на митинге – кроме неё на мероприятии почти никого не пытались задержать. За эту акцию активистку арестовали на 20 суток.