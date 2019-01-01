Магнитогорский взрыв расследует Управление по особо важным делам СК

Выяснять причины и обстоятельства взрыва в Магнитогорске будет управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев. Следователи изъяли документы, которые могут прояснить ситуацию, сообщило "Эхо Москвы".

Ранее 1 января сообщалось, что спасатели нашли 11-месячного ребенка, который провел под завалами частично разрушенного дома более суток. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ребенка спасло то, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

Представитель МЧС заявил ТАСС: "Мама ребенка жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына". По его словам, состояние ребенка тяжелое.

​Российские агентства сообщают, что госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых 13-летний подросток. Общее число погибших в результате взрыва и обрушения дома составляет 9 человек. Судьба более чем тридцати человек остается неизвестной.

В школе недалеко от дома организован штаб по работе с населением. Территория вокруг места проведения спасательной операции оцеплена.