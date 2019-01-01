Магнитогорск: в СМИ появилась версия о теракте

В нескольких российских СМИ вечером 1 января появилась информация о возможной террористической подоплёке взрыва дома в Магнитогорске 31 декабря и его возможной связи с пожаром микроавтобуса в этом же городе 1 января.

Обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске, случившееся 31 декабря 2018 года, и ЧП с "Газелью", которое произошло вечером 1 января, связаны, сообщил источник Znak.com.

По словам источника издания Znak.com, одну из квартир в доме, который взорвался 31 декабря, якобы снял гражданин Таджикистана. Там обнаружены следы гексогена. Со ссылкой на источник издание пишет, что "трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают".

"Мы пока не комментируем информацию", сообщили в УФСБ по Челябинской области.

В МВД ранее заявляли, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. По предварительным данным, погибли три человека

Издание 74.ru также написало со ссылкой на источники, что существует версия о теракте. По его данным, центр города перекрыт. По словам очевидцев, которые приводит издание, в центре "много ОМОНовцев, машин Следственного комитета, пожарных и скорых".

Официальных комментариев в связи с сообщениями о версии, связанной с терактом, пока нет.

Ранее было объявлено, что выяснять причины и обстоятельства взрыва в Магнитогорске будет управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев. Следователи изъяли документы, которые могут прояснить ситуацию, сообщило "Эхо Москвы".

На месте взрыва в доме по-прежнему работают спасатели. Подтверждена гибель 8 человек, неясна судьба более 30 - они могут быть под завалами.

В качестве наиболее вероятной версии взрыве в доме официальными лицами назывался взрыв бытового газа.