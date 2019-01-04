Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили обвинение

Экстрадированному накануне из Франции в Россию бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Следственного комитета.

Следствие считает, что в 2005-2008 годах Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов организовали преступную группу. После чего приобрели у подмосковных компаний, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, долги других предприятий, не платившим коммунальным службам. Кроме того, обвиняемые занимались легализацией незаконно полученного дохода, заключая фиктивные сделки и направляя полученные деньги в офшоры. На них ими были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество, — говорится в сообщении Следственного комитета.



После отставки в 2008 году Кузнецов уехал во Францию. В 2010 году его объявили в международный розыск. Дело о выдаче Кузнецова рассматривалось французскими апелляционными судами с 2013 года, когда он был арестован французской полицией. Во Франции ему также были предъявлены обвинения в легализации полученных в России криминальных доходов. По версии следствия, на них Кузнецов приобрёл несколько объектов недвижимости.

Позднее суд в Лионе выпустил Кузнецова из-под стражи под наблюдение полиции. 28 декабря Государственный совет Франции окончательно отклонил поданную Кузнецовым жалобу на решение о выдаче. 3 января Кузнецова доставили из Франции в Москву и поместили в следственный изолятор "Лефортово".

В рамках уголовного дела бывший замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов был приговорен к 14 годам и 9 месяцам заключения, а экс-директор "Московской областной инвестиционной трастовой компании" Владислав Телепнев — к 10-летнему сроку.

Бывшая супруга Кузнецова, Жанна Булох, которая живёт в США, в январе прошлого года была заочно приговорена российским судом к 11 годам лишения свободы. Россия добивается ее выдачи, чтобы привлечь к уголовной ответственности.