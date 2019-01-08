Власти США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне

Администрация президента Дональда Трампа понизила дипломатический статус представительства Европейского союза в США, официально не уведомив об этом Брюссель. Эту информацию 8 января подтвердил DW представитель ЕС, подчеркнув, что этот шаг "не был хорошо воспринят" руководством Евросоюза и, что официальный ответ ЕС на принятую меру ещё обсуждается.

Понижение ранга миссии (с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации), по всей видимости, произошло в конце октября - начале ноября 2018 года, полагают дипломаты. Именно в этот период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии не получил приглашение на ряд проходивших в Вашингтоне мероприятий. О фактическом изменении статуса дипломаты узнали после обращения к организаторам похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года.

В Госдепартаменте США на запрос сотрудников миссии Евросоюза ответили, что "забыли уведомить" их, и пояснили, что "приняли соответствующее решение, поскольку руководитель протокольной службы посчитал его целесообразным". По протоколу о подобных шагах уведомляют заранее и в письменном виде.

По мнению представителя одной из стран ЕС в Вашингтоне, "речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив".

США в марте этого года увеличили пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. ЕС в ответ ввел штрафные пошлины на американские товары. В Евросоюзе при этом заявляли о готовности к решению торгового конфликта, поскольку он угрожает всей мировой экономике.

Представительство ЕС в Вашингтоне действует с 1965 года. Сейчас в нем работают примерно 90 сотрудников, в том числе около 30 европейских дипломатов.