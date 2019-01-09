Обувь, изменившая мир. Эфир в 21:05

Из нашей повседневной обуви самой универсальной являются кроссовки. Для спорта и для прогулок, для работы и для отдыха, для детей и для стариков – кроссовки стали главной обувью 20 века. Какие технологии, социальные сдвиги и культурные тренды стоят за их популярностью? Как кроссовки повлияли на мир моды и как сами стали культовым объектом?

В эфире Екатерина Кулиничева, журналист, автор книги "Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви", и Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор книжной серии «Библиотека журнала «Теория моды». Эфир в 21:05.

