В Бурятии глава района ввёл режим ЧС, чтобы отдать подряд без торгов

В Бурятии возбуждено уголовное дело на главу Баргузинского района Алексея Балуева после того, как он ввёл режим чрезвычайной ситуации, чтобы без конкурса отдать своему знакомому подряд на ремонт моста. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В декабре 2017 года в Баргузинском районе разрушился мост через реку Сувинка. К Балуеву обратился знакомый местный житель, который предложил через "своего" предпринимателя отремонтировать мост за бюджетные средства. Чтобы заключить контракт на работы без конкурса, Балуев объявил режим ЧС на территории поселения вблизи разрушенного моста. Благодаря этому он получил из резервного фонда Бурятии более полутора миллионов рублей и заключил контракт на ремонт моста.

В марте ремонтные работы якобы были закончены. Однако члены приемочной комиссии отказались подписывать документы, так как результаты ремонта не соответствовали контракту. Балуев, используя служебное положение, заставил их подписать документы, а тех, кто отказался, исключил из комиссии.

При последующей проверке оказалось, что на ремонт моста потратили не полтора миллиона, а 800 тысяч рублей. В частности, настил моста должен был быть из бруса, а на самом деле был сделан из досок, что грозит обрушением конструкции.

В администрации района и по месту жительства Балуева прошли обыски. На него завели дело о превышении должностных полномочий. Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.