Cтрашные вещи

Чего боялись в советские времена и чем пугают сегодня рассказывают антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк (Мониторинг актуального фольклора РАНХиГС), и сотрудник Moscow Game Center, преподаватель РГГУ Максим Подвальный.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфмре в субботу, 19 января в шесть часов вечера.
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