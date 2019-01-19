Cтрашные вещи

Чего боялись в советские времена и чем пугают сегодня рассказывают антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк (Мониторинг актуального фольклора РАНХиГС), и сотрудник Moscow Game Center, преподаватель РГГУ Максим Подвальный.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфмре в субботу, 19 января в шесть часов вечера.